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Артем Кузелев

Сеть универмагов Neiman Marcus готовится заявить о банкротстве

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  • 28 Апреля 202018:11
Сюжеты: Covid19

Американская сеть универмагов премиум-класса в ближайшие дни сделает заявление о банкротстве.

Информацию сообщило издание The Business of Fashion, которое ранее уже писало , что Neiman Marcus находится на грани банкротства с долгами в 4 млрд долларов. Таким образом она станет первой настолько крупной сетью в США, которая не справится с кризисом, вызванным пандемией Covid-19.

Также известно, что в данный момент владельцы сети были вынуждены закрыть все 43 магазина и сократить большую часть сотрудников.

 
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