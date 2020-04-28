Сеть универмагов Neiman Marcus готовится заявить о банкротстве

Американская сеть универмагов премиум-класса в ближайшие дни сделает заявление о банкротстве.

Информацию сообщило издание The Business of Fashion, которое ранее уже писало , что Neiman Marcus находится на грани банкротства с долгами в 4 млрд долларов. Таким образом она станет первой настолько крупной сетью в США, которая не справится с кризисом, вызванным пандемией Covid-19.

Также известно, что в данный момент владельцы сети были вынуждены закрыть все 43 магазина и сократить большую часть сотрудников.