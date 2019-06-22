Сеть всемирно известных салонов красоты Mod’s Hair открыл в Москве первый флагманский салон!

20 июня 2019 года в московском бизнес-центре “Light House” (Валовая ул., 26) открыл свои двери Mod’s Hair, первый в России флагманский салон красоты международной сети. По всему миру открыто уже 250 салонов Mod’s Hair: они есть в Париже, Марселе, Лос-Анджелесе, Женеве, Сеуле, Биаррице, Дюсельдорфе, а так же во многих других знаковых городах 17 стран мира.

Самый первый салон появился в Париже в 1974 году, и, благодаря предприимчивости братьев Фредерика и Гийома Берар, практически сразу стал одним из самых популярных мест столицы моды. За стильной стрижкой и укладкой сюда в свое время заглядывали принцесса Диана, принцесса Монако Стефания, Наоми Кэмпбелл, Памела Андерсон, Карла Бруни, Изабель Аджани, Кайли Миноуг, Мик Джаггер, Дэвид Боуи и многие другие. Кроме того, основатели салона сотрудничали с величайшими кутюрье - Карлом Лагерфельдом, Томом Фордом и ведущими мировыми Домами моды - Chanel, Dior, Kenzo и Cacharel. Вот почему в дизайне флагманского московского салона решено было сохранить традиционный французский шарм и эстетику.

Сегодня Mod’s hair – это не только интерьеры, но прежде всего уникальные технологии стрижек и окрашивания, после которых не придется тратить время на ежедневную укладку. В основе концепции стиля, созданного братьями, лежит принцип командного творчества и создание полноценного total-look.

Официальными партнерами Mod’s hair являются L’Oreal Professionnel и Kerastase. В салоне будут доступны уходы для волос и восстанавливающие процедуры на основе средств этих косметических брендов, например, комплексная программа ухода L’Oreal Professionnel Pro Fiber (3D реконструкция волос).

На мероприятии по случаю открытия салона, которое прошло под лозунгом «Французский шик», гостей встречали французские мимы, ди-джей играл французский хаус, а сомелье угощал французским белым вином прямиком из Бордо. На протяжении всего вечера селебрити, модные обозреватели, редакторы глянцевых изданий, блогеры и VIP клиенты делали укладки и макияж, а после фотографировались. Гости были в надежных руках стилистов Mod’s Hair, а после укладки ведущий технолог L’Oreal Professionnel подбирал гостям персонализированные домашние уходы, специально под потребности клиентов.

В завершении вечера состоялся небольшой показ коллекции причесок в стиле Mods.

В конце мероприятия гостей ждал розыгрыш призов – сертификатов на обслуживание и продуктов L’Oreal Professionnel.

Гостями вечера стали: Лукерья Ильяшенко (актриса), Эля Булочка (визажист, блогер), Полина Ауг (актриса), Анка Ахалая (художница, блогер), Лаура Джугелия (главный редактор PeopleTalk), Люся Чеботина (певица, видеоблогер), Анна Звижинская (телеведущая), Юлия Шарапова (телеведущая Матч ТВ), Миранда Шелия (модель), Ксения Суркова (актриса), Дина Саева (блогер), Алан Вио (президент и генеральный директор Mod`s Hair International).