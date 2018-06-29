Сезонная распродажа в STREET BEAT KIDS

В детской сети кроссовок и спортивной экипировки STREET BEAT KIDS, начинается сезонный сейл.

Скидки распространяются как на одежду, так и, конечно, на обувь, созданную специально для физических нагрузок.

Цены на товары Nike, Converse, Jordan, New Era, Vans, ASICS Tiger, Reebok, New Balance и Puma опустятся до 50%. Все вещи, доступные по сейлу, можно найти тут.