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Сезонная распродажа в Street Beat

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  • 28 Июня 201719:26
Сюжеты: STREET BEAT

Во всех магазинах кроссовок и кед STREET BEAT стартовал Season Sale.

Скидка действует не только на кроссовки, но также на одежду и аксессуары. Акция распространяется на такие бренды как Vans, Nike, Puma, ASICS Tiger, Onitsuka Tiger и другие.

Скидка на коллекцию Весна-Лето достигают 50%. Распродажа проходит во всех магазинах STREET BEAT, кроме магазина Vnukovo Outlet Village, где представлены более старые коллекции.

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