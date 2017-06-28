Сезонная распродажа в Street Beat

Во всех магазинах кроссовок и кед STREET BEAT стартовал Season Sale.

Скидка действует не только на кроссовки, но также на одежду и аксессуары. Акция распространяется на такие бренды как Vans, Nike, Puma, ASICS Tiger, Onitsuka Tiger и другие.

Скидка на коллекцию Весна-Лето достигают 50%. Распродажа проходит во всех магазинах STREET BEAT, кроме магазина Vnukovo Outlet Village, где представлены более старые коллекции.