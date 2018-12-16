Шабаш ведьм: бренд YAKUBoWITCH представил новогоднюю коллекцию

13 декабря в историческом зале Центрального Московского Ипподрома состоялось одно из самых мистических мероприятий года. Бренд идеальных черных платьев YAKUBoWITCH представил капсульную новогоднюю коллекцию. Презентация прошла в необычном формате: дизайнер Ольга Якубович пригласила всех поклонниц бренда присоединиться к спиритическому сеансу. Гости собрались за большим круглым столом и с помощью медиума вызвали духов средневековых ведьм. Во время таинственного действа в зале появились модели в платьях из новой коллекции, каждое из которых названо в честь определенной ведьмы, у которой есть своя необычная и яркая история.

В спиритическом сеансе приняли участие телеведущая Алёна Водонаева, певица Согдиана, телеведущая Вероника Кравчук, певица, участница шоу «Холостяк» Аида Уразбахтина и многие другие. Черный drecc-code мероприятия был неукоснительно соблюден всеми гостями. Алёна Водонаева и Согдиана удивили всех присутствующих своими роковыми готическими образами в стиле женщин-вамп.

В новогоднюю капсулу вошли традиционные для бренда YAKUBoWITCH черные соблазнительные бархатные, кружевные и шелковые платья, подчеркивающие достоинства фигуры и роковую сущность каждой женщины. Одна из моделей выполнена под впечатлением от наряда героини фильма «Высокий блондин в черном ботинке», другая – напоминает знаменитый образ Мэрилин Монро, поздравляющей президента Кеннеди с днем рождения. Также в капсулу вошли: вампирское платье-фрак с красной подкладкой, «голый» наряд в пайетках, комбинация с глубоким вырезом на спине и роскошным шлейфом, корсетное платье с нарочито подчеркнутой талией, халат из пайеток – для домашнего варианта праздничной вечеринки.

Качество и лоск материалов гарантируют итальянские текстильные фабрики, точность кроя — уважаемые московские мастерские, в которых все произведения модного искусства YAKUBoWITCH создаются эксклюзивно и вручную.