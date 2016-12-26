Шаг за шагом: новогодняя причёска от Wella Professionals

Стилисты Wella Professionals рассказывают, как пошагово создать лёгкую модную укладку в новогоднюю ночь.
Шаг 1. Проработайте корни волос сухим шампунем EIMI Dry Me для создания матовой текстуры и объёма у корней.
Шаг 2. На всю длину волос нанесите небольшое количество текстурирующего спрея EIMI Ocean Spritz для создания нужной текстуры.
Шаг 3. Соберите волосы в форму "ракушки", плавно переходящей в хвост, аккуратно вытяните несколько прядей у лица, чтобы создать лёгкую нарочитую небрежность.
Шаг 4. Прокрутите хвост попрядно утюжком. Перед использованием горячего инструмента воспользуйтесь термозащитой EIMI Thermal Image от Wella Professionals. Важно: накручивать пряди на утюжок нужно в одном направлении, создавая один большой объёмный локон из хвоста.
Шаг 5. Немного распушите несколько прядей хвоста, чтобы придать ему объём. Зафиксируйте укладку лаком EIMI Super Set.
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