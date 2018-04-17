14-15 апреля в Lotte Hotel Moscow прошёл курс Shakirova School, знаковое событие для всей event и wedding индустрии. Главный трендсеттер российского торжественного декора, Юлия Шакирова распахнула двери своей школы для желающих приблизиться к миру декора. В медийном портфолио Шакировой — свадьбы репера Мота, Ксении Бородиной, Кэти Топурия, дни рождения Кристины Орбакайте, Лаймы Вайкуле, Сергея Лазарева, Светланы Лободы и многие другие светские мероприятия.

В мероприятии Шакировой принял участие уникальный состав приглашённых спикеров из мира моды. Ювелир Пётр Аксёнов вдохновил аудиторию своей любовью к русской культуре, а также анонсировал грядущий совместный проект с Шакировой. «Я знаю многих талантливых декораторов, но никто не умеет видеть заранее всю картину события так, как Юлия», - признался Аксёнов.

Не менее ожидаемым стало выступление известного стилиста и экс-креативного директора ЦУМа Даниила Берга. Берг призвал не путать моду и стиль и рассказал, как развивать вкус и чувство меры.

Трендами 2018 года в оформлении Юлия Шакирова назвала оригинальность, смелость, чувство юмора, а также лаконичность и минимализм. В моде - всё яркое и блестящее, а также прозрачное, целлофановое и необычное. Все тренды 2018 нашли применение на втором, полностью практическом дне курса. Под руководством Шакировой её ученики участвовали в глобальной застройке и возводили в зале Lotte Hotel Moscow декорации клуба.

Завершилось событие вечеринкой, которую посетили друзья и коллеги Юлии Шакировой. Кульминацией вечера стал музыкальный сюрприз — в честь Юлии Шакировой Сергей Лазарев исполнил свой хит «Так красиво».