Крупнейшая международная выставка Shanghai Leather 2018

Обувь, сумки, аксессуары представляют собой незаменимую часть гардероба любого человека. Правильно подобранные предметы способны полностью изменить образ. Особенно тщательно следует относиться к выбору изделий из кожи. Существует огромное разнообразие фактур, стилей, расцветок в современных трендах.

Где все это можно увидеть и узнать будущее мировых трендов кожи? Чтобы во всём разобраться, приглашаем Вас на крупнейшую международную выставку в Шанхае!

Уже в августе этого года ведущие производители со всего мира представят на выставке Shanghai Leather 2018 новейшие тренды, технологии и оборудование для производства аксессуаров и любых кожаных изделий. Модные тенденции наполнены смелым рядом экспериментов.

Исключительной особенностью выставки является то, что она самая быстрорастущая и единственная международная в этой отрасли. Гостей ждет разнообразие новых современных фактур кожи с изумительным декором, передовые технологии отделки для кожевенного и обувного производства.

Shanghai Leather это главное событие для международных компаний, ищущих возможности на огромных рынках Азии,- в центре внимания кожевенной промышленности. Это подчеркивает масштабность мероприятия. Международные кожевенные заводы также представлены на этой платформе, чтобы продвигать свою продукцию для импортеров обуви и автомобильной кожи.

Ключевые продукты представленные на выставке: кожа, аксессуары, оборудование для производства, материалы для производства, фурнитура.

С 1998 года Shanghai Leather невероятно расширилась не только по масштабу, но и по количеству участников. Гости смогут увидеть более 1000 экспонентов из 38 различных стран, таких как Китай, Германия, Италия, Корея, Испания, Турция, США, Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Бразилия, Мьянма.

Стоит отметить, что сама выставка пройдет в Shanghai New International Expo, на площади в 92 000 кв.м.

В 2018 году в сценарий мероприятия добавлены показы обуви, полезные семинары, посвященные последним технологическим разработкам в отрасли и анализ трендов кожаных изделий 2018 года. Став участником этого мероприятия, вы сможете найти проверенного и надежного поставщика, установить большое количество новых связей, узнать последние новости индустрии обработки кожи. На Shanghai Leather собираются главные игроки отраслевого рынка в 2018/2019 годах.

Если у вас появятся вопросы или идеи, то Вы сможете их сразу же задать экспонентам.

Дата проведения выставки: 29-31 Августа 2018 года

Время: 29 Августа 2018г. – с 9:30 до 17:00

30 Августа 2018г. – с 9:00 до 17:00

31 Августа 2018г. – с 9:00 до 15:30

Больше деталей здесь: http://www.acle.aplf.com/en-us/fair-details/about-ACLE

Место: Shanghai New International Expo Centre