Шапки-ушанки в коллекции Prada. Resort, 2019

Вслед за парижским домом Chanel свою круизную коллекцию будущего года показала Миучча Прада.

Большинство критиков из числа присутствующих на показе Prada назвали новую круизную коллекцию блестящей и реалистичной. Сама Миучча Прада подтверждает впечатление гостей и говорит, что хотела объединить фантазию и реальность и, наконец, отказаться от эксплуатации темы роскошных курортов. В новой коллекции Миучча по-прежнему настроена на коммерческий успех, но при этом не теряет чувства такта и уважения по отношению к своим клиенткам.

Отсюда и лаконичный модельный ряд коллекции, и простые силуэты, которые смотрятся комфортно и убедительно. Дизайнер знает, как создавать одежду, которую будут носить, но при этом ее образы не лишены элегантности и лоска. Прада обращается за вдохновением к 1990-м годам, но берет оттуда самые аккуратные решения. Простой черный свитер, длинная коричневая юбка, нежные платья… Модели на фоне актуальных ярких трендов выглядят выигрышно и даже интеллектуально, а порой излучают сдержанную сексуальность.