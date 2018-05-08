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Prada (226)
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Артем Кузелев

Шапки-ушанки в коллекции Prada. Resort, 2019

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  • 08 Мая 201818:12
Сюжеты: Prada, Resort 2019

Вслед за парижским домом Chanel свою круизную коллекцию будущего года показала Миучча Прада.

Большинство критиков из числа присутствующих на показе Prada назвали новую круизную коллекцию блестящей и реалистичной. Сама Миучча Прада подтверждает впечатление гостей и говорит, что хотела объединить фантазию и реальность и, наконец, отказаться от эксплуатации темы роскошных курортов. В новой коллекции Миучча по-прежнему настроена на коммерческий успех, но при этом не теряет чувства такта и уважения по отношению к своим клиенткам.

Отсюда и лаконичный модельный ряд коллекции, и простые силуэты, которые смотрятся комфортно и убедительно. Дизайнер знает, как создавать одежду, которую будут носить, но при этом ее образы не лишены элегантности и лоска. Прада обращается за вдохновением к 1990-м годам, но берет оттуда самые аккуратные решения. Простой черный свитер, длинная коричневая юбка, нежные платья… Модели на фоне актуальных ярких трендов выглядят выигрышно и даже интеллектуально, а порой излучают сдержанную сексуальность.

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