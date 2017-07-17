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Yves Saint Laurent (198)
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Артем Кузелев

Шарлотта Генсбур и Мика Арганараз для Saint Laurent

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  • 17 Июля 201714:03
Сюжеты: Yves Saint Laurent, Рекламные кампании

Главными героинями рекламной кампании парижского дома сезона осень-зима 2017/18 стали французская актриса и аргентинская модель.

На днях парижский дом моды представил продолжение осенне-зимней кампании. В новом рекламном видео главные роли исполнили француженка Шарлотта Генсбур и аргентинка Мика Арганараз. Актриса и модель танцуют в туннеле, наполненном мигающими огнями под музыку французского диджея SebastiAn. За создание ролика отвечали Энтони Ваккарелло и режиссер Натали Каннингем.

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