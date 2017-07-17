Шарлотта Генсбур и Мика Арганараз для Saint Laurent

Главными героинями рекламной кампании парижского дома сезона осень-зима 2017/18 стали французская актриса и аргентинская модель.

На днях парижский дом моды представил продолжение осенне-зимней кампании. В новом рекламном видео главные роли исполнили француженка Шарлотта Генсбур и аргентинка Мика Арганараз. Актриса и модель танцуют в туннеле, наполненном мигающими огнями под музыку французского диджея SebastiAn. За создание ролика отвечали Энтони Ваккарелло и режиссер Натали Каннингем.