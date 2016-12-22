Шарлотта Рэмплинг в рекламе Loewe. Весна-лето, 2017

Семидесятилетняя британская актриса стала звездой новой рекламной кампании испанского дома моды.

1 / 6 Loewe. Весна-лето, 2017











Лондонский дизайнер Джонатан Андерсон продолжает выбирать знаменитых женщин для рекламных кампаний. Следом за фотографиями Хлое Севиньи созданными для марки J.W.Anderson креативный директор Loewe представил снимки семидесятилетней актрисы Шарлотты Рэмплинг. За создании весенне-летней кампании уже по традиции отвечал давний друг и соратник Андерсона Джейми Хоуксворт. По задумке творческого союза, Шарлотта должна олицетворять женщину Loewe – расслабленную, но уверенную в себе и готовую к экспериментам. Роль второго плана в рекламе досталась голландской супермодели Кики Уиллемс.