Шесть лучших идей для подарка на 8 марта

– Дарите эмоции. Психологи утверждают, что самым лучшим и запоминающимся свиданием является то, которое заставляет наши сердца биться в унисон, дарит шквал эмоций и улыбок. Пусть это будет переживание за героев театрального представления или захватывающее приключение на квесте, ужин-сюрприз при свечах или экстремальная поездка на картинге. Сделайте встречу запоминающейся и волнительной, такой, чтобы вы долго и тепло её вспоминали.

– “Дарите девушкам цветы!”. Ни для кого не секрет, что любая представительница прекрасного пола будет рада букету, подаренному от всего сердца. Ненавязчиво узнайте, какие цветы предпочитает женщина, и в день праздника сделайте ей такой сюрприз. Более того, современный рынок флористики наполнен огромным количеством неожиданных сочетаний. Так, фруктовый букет, букет со сладостями или милыми игрушками удивит и надолго запомнится девушке.

– Косметика. Важнейшей потребностью любой представительницы прекрасного пола с малых лет является желание быть красивой и желанной, и косметика – лучший в этом помощник. Teana представляет линейку уходовых средств Vegenius, которые помогают восстановить кожу при резкой смене температур и снова сиять с приходом весны. Эксперты лаборатории рекомендуют биоэссенцию “Защита от сухости и климатического стресса”, которая избавит кожу от сухости и шелушений, поможет перестроиться с зимних ритмов на весенние.

– Экзотические фрукты. Как известно, фрукты помогают нам вырабатывать эндорфин или гормон счастья. Корзина экзотических фруктов прямиком из Тайланда или Вьетнама точно поднимет настроение девушке в день праздника. В такую корзину можно также положить именную кружку, упаковку фруктового чая, мёд или орехи. Такой подарок идеально подойдет для сестер, подруг или коллег по работе.

– Украшения. Если бюджет подарка позволяет, то, безусловно, любой женщине будет очень приятно получить внеземное ювелирное украшение, изготовленное из настоящего метеорита. Ваш уникальный авторский подарок, без сомнений, станет ежедневной частью её образа и будет напоминать о вас. Только представьте, украшение из метеорита, которому больше четырех миллионов лет! Настоящий дар небес. Но, даже если вы пока только готовитесь к таким дорогостоящим подаркам, то косметический бренд Teana нашёл выход из этой ситуации. В инновационной серии Occlux представлен легендарный микрофлюид с чистым коллоидным золотом GOLD 24K. Данный эликсир поможет увлажнить и придать упругости коже, а наночастицы чистого 24-каратного золота помогут по-настоящему блистать.

– Релакс. Как часто ваша жена или мама проводят весь день, отдыхая и наслаждаясь спокойствием? Прекрасным подарком деловым дамам станет сертификат в салон красоты или СПА-салон, где весь день будет посвящён только им одним. Хорошим дополнением к ежедневному уходу у таких девушек станет биоэссенция от Teana “Релакс и антистресс для городских жителей”, которая тонизирует и увлажняет кожу, улучшает регенерацию и овал лица.

– Мастер-классы и экскурсии. Что может быть лучше спонтанного приключения? Устройте сюрприз и приобретите билеты на мероприятие, о котором давно мечтали! И не столь важно, будете вы гулять по московским историческим улицам или заниматься изготовлением флористических композиций, главное, что это время вы проведёте вместе.