Шейн Оливер наконец-то возродит свою марку Hood by Air

У культового американского бренда появится новая концепция.

Прекративший существование в 2017 году, легендарный нью-йоркский бренд возвращается. Дизайнер Шейн Оливер рассказал о намерении возродить марку Hood by Air, но в новой концепции. В своих соцсетях Оливер написал, что готов к экспериментам и разумной моде: «2020 год предоставил долгожданную возможность наверстать упущенное. Даже сейчас джентрификация не оставляет места для новых, влиятельных идей. Таким местом станет Hood By Air». Марка будет состоять из четырех подразделений: люксового направления Hood by Air, платформы прямого взаимодействия с клиентами HBA и двух новых проектов: Museum (работа с архивами) и Anonymous Club (поддержка молодых талантов).