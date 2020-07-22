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Артем Кузелев

Шейн Оливер наконец-то возродит свою марку Hood by Air

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  • 22 Июля 202017:04

У культового американского бренда появится новая концепция.

Прекративший существование в 2017 году, легендарный нью-йоркский бренд возвращается. Дизайнер Шейн Оливер рассказал о намерении возродить марку Hood by Air, но в новой концепции. В своих соцсетях Оливер написал, что готов к экспериментам и разумной моде: «2020 год предоставил долгожданную возможность наверстать упущенное. Даже сейчас джентрификация не оставляет места для новых, влиятельных идей. Таким местом станет Hood By Air». Марка будет состоять из четырех подразделений: люксового направления Hood by Air, платформы прямого взаимодействия с клиентами HBA и двух новых проектов: Museum (работа с архивами) и Anonymous Club (поддержка молодых талантов).

 
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