Шкатулка сокровищ: коллекция TREASURE от UNOde50

Тяга к новым открытиям в летней коллекции TREASURE испанского ювелирного бренда UNOde50: яркие украшения с кристаллами Swarovski всех цветов радуги составят вам компанию в самых необычных приключениях.
Фантазийные мотивы и ювелирное искусство объединяются для создания браслетов, колец, колье и сережек из посеребренного металла с «конфетными» кристаллами ручной работы. Процесс создания каждой модели гарантирует, что ваше украшение будет уникальным.
Украшения из коллекции TREASURE отлично подойдут к повседневному или вечернему наряду и переместят вас на красочный остров, локация которого известна только вам.
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