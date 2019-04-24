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Semkov Arnold Alexandrovich

Шкатулка сокровищ: коллекция TREASURE от UNOde50

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  • 24 Апреля 201917:10
Сюжеты: UNOde50, Бижутерия, украшения, драгоценности

Тяга к новым открытиям в летней коллекции TREASURE испанского ювелирного бренда UNOde50: яркие украшения с кристаллами Swarovski всех цветов радуги составят вам компанию в самых необычных приключениях.

Фантазийные мотивы и ювелирное искусство объединяются для создания браслетов, колец, колье и сережек из посеребренного металла с «конфетными» кристаллами ручной работы. Процесс создания каждой модели гарантирует, что ваше украшение будет уникальным.

Украшения из коллекции TREASURE отлично подойдут к повседневному или вечернему наряду и переместят вас на красочный остров, локация которого известна только вам.

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