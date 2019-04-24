Шкатулка сокровищ: коллекция TREASURE от UNOde50

Тяга к новым открытиям в летней коллекции TREASURE испанского ювелирного бренда UNOde50: яркие украшения с кристаллами Swarovski всех цветов радуги составят вам компанию в самых необычных приключениях.

Фантазийные мотивы и ювелирное искусство объединяются для создания браслетов, колец, колье и сережек из посеребренного металла с «конфетными» кристаллами ручной работы. Процесс создания каждой модели гарантирует, что ваше украшение будет уникальным.

Украшения из коллекции TREASURE отлично подойдут к повседневному или вечернему наряду и переместят вас на красочный остров, локация которого известна только вам.