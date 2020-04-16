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Артем Кузелев

Школа Accademia Costume & Moda бесплатно расскажет об истории моды

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  • 16 Апреля 202015:16

Известная итальянская школа моды запустила курс вебинаров, принять участие в которых может каждый желающий.

Эксперты школы Accademia Costume & Moda запустили курс вебинаров, основанный на собственных магистерских образовательных программах. Каждая лекция будет посвящена отдельному направлению в истории моды и костюма и, конечно же, актуальной ситуации в модной индустрии. Лекторы также расскажут истории знаковых кутюрье XX-XXI веков и совершенные ими прорывы. Первое занятие уже состоялось 15 апреля и было посвящено актуальным тканям.

Более подробную информацию о курсе и регистрацию можно получить на официальном сайте.

 
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