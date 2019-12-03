Школа дизайна Parsons запускает курс по уличной моде

Нью-Йоркский колледж, медиакомпания Complex и разработчики Yellowbrick запустят онлайн-курс по созданию одежды в духе стритфэшн.

По замыслу создателей, курс Streetwear Essentials поможет готовить специалистов, которые в будущем будут развиваться на рынке уличной одежды. Этот сегмент очень быстро растет и, по оценке агентства Bain & Company, к 2025 году его мировой оборот достигнет 429 млрд долларов.

В программу курса войдет цикл лекций, посвященных истории стритстайла, а также отдельные лекции по созданию одежды, розничной торговле, маркетингу и т. д. Все будет проходить в онлайн-режиме. По окончании курса Streetwear Essentials все студенты получат сертификаты школы Parsons.