Школа эффективного мерчендайзинга и оформления витрин M&W проведет однодневный мастер-класс в Санкт-Петербурге

25 ноября 2017 года Школа эффективного мерчендайзинга и оформления витрин M&W проводит однодневный мастер-класс в Санкт-Петербурге, который охватит все области и нюансы понятия Visual Merchandising.

Специалисты школы M&W разработали простой и понятный алгоритм, который поможет ритейлерам подойти к продвижению товара в магазине более комплексно, учитывая многие аспекты и тонкости при работе с торговым пространством и выкладкой товара. Участники мастер-класса получат готовую схему работы, которая поможет им запустить свою торговую точку.

Мастер-класс будет вести Марина Казакова - основатель школы и автор программы M&W, креативный директор Woodi Bureau, специализирующийся в сфере дизайна магазинов и визуального мерчендайзинга. Среди брендов, с которыми ей довелось поработать, начиная с 2004 года, такие мировые лидеры как IKEA, ESPRIT, River Island, Marc’O’Pollo, BANANA REPUBLIC, РЕСПУБЛИКА.

Подробнее о школе можно узнать на официальном сайте: http://mw-training.ru/

Ссылка на регистрацию на мастер-класс: http://mw-training.ru/events/25