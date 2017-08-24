До 1 сентября осталась одна неделя, и у многих сейчас самая горячая пора — подготовка к учебному году. И ученики и родители и учителя сейчас активно занимаются шопингом. Чтобы поход по магазинам сделать более продуктивным и разнообразным, ТРК «Щука» предложили новый формат – совместный Pop Up Store «Школа! Щука! Шопинга наука!» с компанией Kalina.

На 3 этаже расположился дизайн-маркет «Kalina», где можно подобрать модную женскую одежду. Педагоги, студенты и ученики старших классов – здесь вы в комфортных условиях, быстро и по демократичным ценам найдете эксклюзивную одежду от российских дизайнеров. Классические костюмы и платья, casual, кардиганы, плащи и пальто, аксессуарная группа и приятные сувениры для подарков – умный шопинг в одном месте!

На 4 этаже расположилась школьная ярмарка «Kalina», где представлено все, что нужно школьнику любого возраста, от формы до пенала. Ярмарка не будет утомительной и для малышей - яркие и красочные декорации отвлекают от длительного процесса выбора школьных принадлежностей и вовлекают в игру.

Kalina Market – это гарантия качества! Выставки-продажи коллекций российских дизайнеров, мастеров и производителей с авторскими и эксклюзивными товарами для всей семьи, творческой атмосферой, красивым оборудованием, приятными ценами и гарантированным качеством. Рекомендуем!