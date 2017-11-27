«Школа Юных Леди и Джентльменов» открыта!

26 ноября в ресторане «Гудман» в ТЦ «Галерея Неглинная» состоялась презентация уникального образовательного учреждения «Школа Юных Леди и Джентльменов», где будут обучать всем видам этикета, творческим дисциплинам и хорошим манерам.

Можно ли стать истинной леди или истинным джентльменом, или с этим статусом нужно родиться? Полина Диброва и Елена Шерипова — а именно они являются создателями и идейными вдохновителями нового образовательного учреждения — однозначно отвечают на этот вопрос: можно! Правда, для этого придётся потрудиться, причем уже с малых лет — постигать правила этикета, изучать произведения искусства и всегда держать спину прямо. Программа обучения в «Школе» рассчитана на детей разного возраста, начиная с трёх лет. Среди дисциплин, по которым планируется обучение — различные виды этикета, культура речи и ораторское искусство, хореография и работа над осанкой, воспитание искусством, творческие мастерские, работа с психологом, а также актерское мастерство. Располагается школа в подмосковном Одинцово, на Можайском шоссе, 71В.

26 ноября для презентации было выбрано неслучайно, ведь именно в этот день особые слова благодарности и любви звучат в адрес каждой мамы. День матери — международный праздник, который уже несколько лет отмечается и в нашей стране. Поэтому все участники презентации воспользовались случаем и поздравили друг друга.

О том, какую важную роль играют мамы в воспитании детей, создатели «Школы» знают не понаслышке. Полина Диброва — мама троих сыновей (а ещё она супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва и обладательница титула «Миссис Россия – 2017»). Елена Шерипова — продюсер, много работающий именно с юными дарованиями.

Презентация собрала поистине звёздный состав гостей! Многие гости пришли вместе с детьми — Анастасия Стоцкая, Максим Дрозд, Эвелина Бледанс, Дмитрий Миллер, Юлия Началова, Анжелика Агурбаш, Константин Цзю, Катя Лель, Дмитрий Дибров, Мария Бутырская, Анастасия Меськова, Анастасия Гребенкина, Елена Борщева, Наталья Лесниковская.

И взрослые, и маленькие гости с большим интересом прослушали выступления спикеров, познакомились с программами обучения, с общей концепцией школы. Поздравления и пожелания удачи новому проекту прозвучали от звездных гостей и деловых партнёров, которые в этот вечер были просто друзьями.

После торжественной части дети и родители поделились на две команды, и для каждой команды организаторы приготовили отдельные сюрпризы и развлечения. Получился настоящий праздник, весёлый и добрый! Для скуки у гостей не было буквально ни одной минутки!

Создавал праздничное настроение популярный шоумен и ведущий Михаил Грушевский. А с концертными номерами выступили: лауреат конкурса «Золотая Нота» певица Ксения Антонова, финалист отбора на детское Евровидение 2017 Егор Ермолаев, участники шоу Голос.Дети Марк Потапов, Аника Саак, и Виктория Коробкова, а также победитель музыкального телепроекта «Фактор-А» Сергей Савин.

Праздничное агентство OE kids пригласило маленьких гостей в увлекательное путешествие в страну чудес вместе со сказочными персонажами Шляпником, Алисой и Чеширским котом. ОЕ kids — студия праздников, где работают самые креативные люди, готовые к любым форматам, экспериментам и фантазиям. ОЕ kids — значит праздник!

Стилисты сети детских парикмахерских «Воображуля» провели мастер-класс для юных леди и джентльменов, показав, как можно быстро создать интересный образ при помощи красивой причёски и яркого аквагрима. А дополнить образ можно модными аксессуарами и украшениями для волос Еvita Peroni.

Для родителей компания «Оптима» провела презентацию бустера Mifold, относящегося к новому поколению. Этот бустер можно без преувеличения назвать уникальным: он в 10 раз меньше стандартного бустера, но при этом демонстрирует высокие показатели безопасности и рекомендуется к использованию при перевозке детей от 4-х лет. Благодаря своей компактности и лёгкости, Mifold можно брать с собой куда угодно. Бустер Miford сертифицирован и допустим к использованию европейскими и российскими стандартами. Подробно о Mifold на сайте www.mifoldstore.ru.

И какой же праздник без угощения! Всех гостей в конце мероприятия ожидало чаепитие с изысканным тортом и пряниками ручной работы от кондитера Aserogko.

Все звёздные мамы и дети получили подарки от партнеров мероприятия. Всем очень понравились игрушки от одного из крупнейших интернет-магазинов игрушек в России Toy.ru, иллюстрированная азбука художника Петра Фролова, дизайнерские вязаные аксессуары от бренда Sweet look. А мамы дополнили свой образ изысканными букетами цветов от компании Flora Service.

Также партнёрами мероприятия выступили: PR-агентство «Мята»; салон красоты «Флави Дюрсо»; детский эко-клуб «Умничка»; клиника Bio laser clinic; пластический хирург Дмитрий Ковынцев; сеть студий массажа Shock; косметический бренд класса люкс Jouvence Eternelle (Швейцария); фитнес-студия EMS-тренинга Sila; имиджпроект Жанны Черняковой #Имиджвсе; салон красоты «Клевер»; мед Peroni; компания «Про вкус»; природная премиальная вода RusseQuelle.

Мероприятие прошло при информационной поддержке: сайта Letidor, журнала «Счастливые родители» и телеканала «Мама».