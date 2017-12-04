Шон О’Прай попал в Кингу рекордов Гиннеса

Американский манекенщик назван самой высокооплачиваемой мужской моделью десятилетия.

На первом месте в рейтинге парней-манекенщиков, которое в последние годы занимал Дэвид Ганди, в этом году расположился 28-летний Шон О’Прай. Парень официально попал в Книгу рекордов Гиннеса как «Самая высокооплачиваема мужская модель за последние 10 лет». О новом статусе Шон рассказал журналистам, что неоднозначно относится к своей работе, так как она не только дала ему хороший заработок и славу, но забрала возможность оставаться «милым стариной из Джорджии».