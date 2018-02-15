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Зыбенок Ольга

Шопинг челлендж в «АФИМОЛЛ Сити»

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  • 15 Февраля 201812:47

В преддверии наступающих праздников ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» приглашает всех совершить увлекательное приключение по просторам своих fashion-галерей – приобретая подарки для родных и близких, вы можете выиграть приятный подарок и для себя! Гарантированные призы получат все участники «ШОПИНГ ЧЕЛЕНДЖА», которые в указанные даты будут регистрировать чеки от своих покупок в мобильном приложении Afimall.

Призовой фонд весьма разнообразный: самый активный покупатель получит подарочную карту «АФИМОЛЛ» с номиналом 100 тысяч рублей, восемь покупателей получат карты с номиналом в 50 тысяч рублей, косметические средства от корейско-французского бренда Erborian достанутся одной сотне счастливчиков, две с половиной тысячи человек обзаведутся новой эксклюзивной сумкой-шопером, а всем остальным участникам челленджа «АФИМОЛЛ Сити» подарит 10 бонусных баллов в качестве поощрения за проявленную шопинг-отвагу (впоследствии их можно обменять на другие подарки и комплименты в мобильном приложении). 

Чтобы подать заявку на участие в акции, достаточно всего лишь скачать мобильное приложение Afimall и следовать правилам «ШОПИНГ ЧЕЛЛЕНДЖА» на сайте AFIMALL.RU/CHALLENGE. Все участники акции будут вознаграждены! Там же на сайте вы сможете следить за своим балансом и получать подсказки, рассказывающие, как преумножить свои накопления и приблизить свой путь к желанному призу! Каждый день на сайте будет появляться новая подсказка (не ленитесь проверять!), а 16 марта состоится подведение итогов шопинг-забега. Победители будут опубликованы на сайте трц. 

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