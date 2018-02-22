Шорт-лист премии Британского совета моды

Организаторы ежегодной премии BFC/Vogue Designer Fashion Fund назвали имена финалистов этого года.

Британский модный совет опубликовал официальный шорт-лист ежегодного конкурса. На этот раз финалистами премии BFC/Vogue Designer Fashion Fund стали Маркес Альмейда, Давид Кома, Хуэйшань Чжан, Молли Годдард, Режина Пью и марка Le Kilt. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение на развитие своего бренда в размере 200 000 фунтов стерлингов, а также годовое кураторство от Британского совета моды. Жюри финала возглавит главный редактор британского Vogue Эдвар Эннифул.