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Артем Кузелев

Шорт-лист премии Британского совета моды

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  • 22 Февраля 201811:23

Организаторы ежегодной премии BFC/Vogue Designer Fashion Fund назвали имена финалистов этого года.

Британский модный совет опубликовал официальный шорт-лист ежегодного конкурса. На этот раз финалистами премии BFC/Vogue Designer Fashion Fund стали Маркес Альмейда, Давид Кома, Хуэйшань Чжан, Молли Годдард, Режина Пью и марка Le Kilt. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение на развитие своего бренда в размере 200 000 фунтов стерлингов, а также годовое кураторство от Британского совета моды. Жюри финала возглавит главный редактор британского Vogue Эдвар Эннифул.

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