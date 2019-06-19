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Артем Кузелев

Шорт-лист премии CFDA/Vogue Fashion Fund 2019

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  • 19 Июня 201911:48
Сюжеты: CFDA, Vogue

Совет американских фэшн-дизайнеров и фонд моды Vogue объявили имена десяти финалистов этого года.

Жюри премии для молодых дизайнеров CFDA/Vogue Fashion Fund объявили шорт-лист этого года. В десятку финалистов на этот раз составили Абдулл Абаси и Грег Росборо (Abasi Rosborough), Виктор Барраган (Barragan), Кристофер Джон Роджерс, Хилари Таймур (Collina Strada), Даниэль Хирш (Danielle Frankel), Рафаэлла Хэнли (Lou Dallas), марка Private Policy, Риз Купер и бренд TRE by Natalie Ratabesi. Имена победителей конкурса будут названы на торжественной церемонии, которая пройдет 4 ноября в Нью-Йорке.

Главный приз премии составляет 400 000 долларов, которые можно будет потратить на развитие бренда, а также год наставничества от ведущих экспертов модной индустрии. Кроме того, члены жюри определят двух дизайнеров, которые разделят второе место и получат по 150 000 долларов каждый.

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