Предновогодний праздник для самых красивых собак «Золотой ошейник» прошел в МВЦ «Крокус Экспо», его ежегодно проводит в Москве Российская кинологическая федерация. Это не просто выставка, это шоу лучших из лучших – самых титулованных четвероногих России.

Шоу чемпионов «Золотой ошейник» проводится в России уже более 10 лет. Именно на нем подводят итоги кинологического года – награждаются лучшие собаки, заводчики и питомники, заслуженные дрессировщики и спортсмены. В шоу участвуют самые известные и титулованные собаки – звезды российских и зарубежных выставок.

«Золотой ошейник» отличает от обычных выставок собак еще и то, что на нем все решается путем жеребьевки. Заранее распределены только ринги, в которых экспонируются собаки. Судьи узнают о том, какие породы им предстоит оценивать, только после официального открытия шоу. Также путем жеребьевки устанавливается порядок выхода победителей в финальном конкурсе.

В 2016 году определять номера рингов будут служебные собаки из 470 Учебного Центра Вооруженных Сил Российской Федерации (в/ч 32516, племенной питомник «Красная Звезда»).

Гостей «Золотого ошейника» ждало не только увлекательное дог-шоу с участием лучших представителей почти 300 пород, но и шоу-программа, не хуже, чем на главном кинологическом событии 2016 года – World Dog Show 2016, с выступлениями президента Российской кинологической федерации Александра Иншакова, народной артистки России Ларисы Долиной, артистов из шоу-проектов «Голос», «А-Фактор» и «Русские тенора», а также шоу-оркестра «Русский стиль».

Организованное в год 25-летнего Юбилея Российской кинологической федерации, шоу чемпионов «Золотой ошейник 2016» стало ярким событием в конце уходящего года не только для российских собаководов, но и для всех ценителей неординарных шоу-программ!

Ведущими «Золотого ошейника 2016» стал спортивный комментатор, телевизионный журналист, телеведущий, продюсер Кирилл Набутов и международный эксперт РКФ-FCI по всем породам собак, кандидат биологических наук, президент коллегии судей РКФ Евгений Купляускас.

Одной из самых запоминающихся частей шоу стал конкурс костюмов для собак, в котором собаки щеголяли не только в удобных попонах и комбинезонах, но и в самых необычных нарядах. При оценке конкурса важными становится не только костюм собаки, но и его сочетание с костюмом владельца. В жюри конкурса вошли такие известные дизайнеры как Алиса Толкачева и Наталья Душегрея, а помогали им актрисы театра и кино Ирина Лачина и Юлия Ромашина, балерина, лауреат Международных конкурсов, обладательница Грани При проекта "Большой Балет" на канале Культура, Первая солистка Большого театра Анна Тихомирова и модный светский фотограф Ольга Зиновская. Конкурс костюмов самый демократичный: в нем могут принять участие и взрослые, и дети со своими как породистыми, так и беспородными питомцами. Главное, чтобы костюм обоих участников был представлял собой законченный сюжет. Лучше всего это удалось авторам костюмов «Пиратки», «Афродита и золотое руно» и «Королева шахмат».

Финал шоу стал симбиозом музыки и кинологии. Церемонии поздравления и награждения лучших собак перемежались музыкальными номерами, которые представили финалисты музыкальны проектов «Голос», «Фактор А» и «Большая сцена» разных лет: Анжелина Фролова, Александр Быков, Ульяна Синецкая и Самвел Варданян. Их выступление сопровождал оркестр «Русский стиль» под управлением Дмитрия Калинина.

Еще одним сюрпризом для зрителей стало выступление Ларисы Долиной во время определения лучшей собаки выставки.

Завершилось шоу награждением лучших собак шоу, обладателей призов «Зрительских симпатий», «Президента РКФ».

А победители, которых выбрали судьи шоу – итальянский бракк и пудель — получили украшения из серебра и золота соответственно.

Партнеры выставки:

-компания «Нестле Россия» торговая марка PurinaProPlan

- компания «Афина»

- парфюмерный бренд Armand Basi

- ювелирная мастерская DiJewellery