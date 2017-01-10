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Артем Кузелев

Шоу Dior отправляется в Лос-Анджелес

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  • 10 Января 201713:08
Сюжеты: Dior

Вероятнее всего, следующая круизная коллекция парижского дома будет представлена в Калифорнии.

Авторитетное издание о моде WWD сообщило, что следующая круизная коллекция дома Dior будет показана в Лос-Анджелесе. Это пока что предварительная информация, однако на правдоподобность версии указывает заранее заявленная дата – 11 мая 2017 года. Ранее же показы круизных коллекций Dior уже проходили за пределами Парижа: в Бленхеймском дворце в Англии, а также в Монако во «Дворце пузырей» Пьера Кардена.

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