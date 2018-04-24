Шоу фонда «Русский Силуэт» на ММКФ

22 апреля в Галерее искусств Зураба Церетели в рамках 40 Московского международного кинофестиваля состоялось шоу Благотворительного фонда «Русский Силуэт».

Мода и кино всегда дополняли друг друга: художники создают костюмы для фильмов, которые уходят в реальную жизнь, а кутюрье вдохновляются образами актрис. Показ «Русского Силуэта» на ММКФ уже больше 20 лет является яркой вспышкой среди дургих событий фестиваля. Традиционно в Галерее искусств Зураба Церетели гостей приветствуют именитые хозяева: Татьяна и Никита Михалковы, а также Александр Митрошенков.

Шоу открыли молодые дизайнеры, участники конкурса «Русский Силуэт». Своими работами они покорили сердца гостей. На дорожку вышли «Городские пижоны» Алексея Михайлова, которого в этот вечер поддерживал его учитель Вячеслав Зайцев; восточные красавицы из коллекции Aurum Мадины Хамзаевой; белорусское «Достояние Республики» представила Дарья Борко; наряды Елены Сохацкой говорили: «Зайдите через столетие»; Елизавета Костюкова поразила образами Nostalgic Remedy.

Показ коллекции Игоря Гуляева ярким выступлением на тему Мэри Поппинс открыла Анастасия Стоцкая. Образы представили известные российские актрисы и звезды шоу-бизнеса. В этот вечер моделями стали Анастасия Стоцкая, Анна Михайловская, Екатерина Вуличенко, Наталья Гудкова, Наталия Антонова, Екатерина Кабак, Валерия Федорович, Эльвира Болгова, Анна Казючиц, Лидия Арефьева, Валерия Ланская, Татьяна Дробыш, Мария Козакова, Алена Яковлева и Елена Захарова.

Неподражаемы были и сами гости, среди которых Виктор Евтухов, Алексей Пушков, Вячеслав Зайцев, Зураб Церетели, Надежда Михалкова, Андрей Малахов, Игорь Николаев, Виктория Андреянова, Джемал Махмудов, Алла Вербер, Роман Архипов, Полина Сыркина и Гога Никабадзе. Шоу посетили и иностранные знаменитости Бланка Бланко, Джон Сэвидж, Дезрэй Армстронг, Брет Миллс, Мерседес Лаборде и многие другие. В качестве ведущей вечера выступила очаровательная Татьяна Савина.