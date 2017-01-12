Шоу Louis Vuitton отправляется в Японию

Парижский дом моды объявил, что показ круизной коллекции будущего года пройдет в Японии.

В официальном релизе компании говорится, что шоу Louis Vuitton Cruise 2018 состоится 14 мая 2017 года в Стране Восходящего солнца. Это решение было принято не просто так, ведь с конца XIX века парижский дом поддерживает прочные связи с Японией. Японские родовые гербы мон стали источником вдохновения для создания канвы Monogram. У дома поистине огромный список знаменитых японских клиентов, а первый магазин Louis Vuitton в Токио был открыт аж в 1978 году. Кроме того, марку и страну связывает целый ряд творческих союзов с современными художниками: Такаси Мураками, Яей Кусама, Рей Кавакубо и Хироси Фудзивара.