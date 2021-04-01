Шоу-перформанс Hunkemöller

23 марта 2021 года в Амстердаме состоялся грандиозный шоу-перформанс в поддержку новой коллекции нидерландского бренда нижнего белья, домашней одежды и аксессуаров Hunkemöller, который транслировался в режиме онлайн по всему миру. Подиумный мини-фильм «Время быть увиденной» исследует самые смелые фантазии разных женщин и празднует их свободу воплощать свои мечты.

В этом году Hunkemöller расширяет границы привычного линейного подиумного показа, трансформируя его в кинематографичный шоу-перформанс.

Зрители смогли погрузиться в искусно созданные тематические миры, каждый из которых раскрывает определенную коллекцию Hunkemöller, а вместе восхваляют женскую силу, уверенность и свободу самовыражения.

В новой коллекции представлены разнообразные стили, цветовые решения и материалы, а инклюзивная размерная сетка варьируется от XS до XXL.

Съемки шоу прошли в центре Амстердама, в одном из самых значительных архитектурных памятников столицы – Бирже Берлаге. Шоу состоит из нескольких частей и отражает богатство и креативность стилей и влияний, которые прослеживаются в коллекциях бренда.

«У нашей аудитории, у нашей женщины, так много совершенно разных сторон - у нее есть они все. Она всегда уникальна. Этот фильм и представленные коллекции оживляют все ее стороны. Hunkemöller хочет отметить каждую женщину такой, какая она есть на самом деле, и дать ей возможность быть самой красивой», - комментирует показ генеральный директор Филип Маунтфорд.

Открывала шоу партия в шахматы. Модели драматично танцевали и передвигались по огромной шахматной доске, неожиданно замирали и позировали в премиальной коллекции изысканного белья в монохромном цвете: черном, зеленом, бежевом и белом. Все внимание было приковано к деталям – потрясающему кружеву, сверкающим элементам, романтичному обрамлению.

Продолжили шоу взрывная хореография и конфетные цвета новой линейки P.O.P – Power of Positivity. Удобные модели нижнего белья и домашней одежды ярких оттенков – от зеленого и желтого до насыщенного розового – наглядно продемонстрировали, что такое современная комфортная и расслабленная одежда. В этих моделях девушки всегда будут чувствовать себя уверенно, при этом оставаясь собой.

В финале зрители погрузились в самые смелые женские фантазии, которые пробуждает провокационная коллекция Private. Изысканное сексуальное черное кружево контрастировало с ярко-красными комплектами, состоящими из множества полосок, а необычные детали и вставки из сетки пробуждали самые смелые женские мечты. Контрастные воздушные комбинации привели эту соблазнительную сцену к достойному грандиозному финалу.