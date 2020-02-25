Шоу Валентина Юдашкина 8 марта

8 марта в Государственном Кремлевском Дворце состоится традиционное праздничное шоу Валентина Юдашкина. Народный художник России представит коллекцию haute couture весна-лето 2020.

Дом моды Валентина Юдашкина анонсирует событие сезона – открытие Академии моды Валентина Юдашкина. Мастера Дома моды готовы поделиться секретами создания уникальных коллекций Маэстро и набирают учеников.

Академия Дома моды Валентина Юдашкина – единственный в своем роде образовательный проект, курсы которого разработаны и будут проводиться реальными членами команды Дома моды VALENTINYUDASHKIN, специалистами, действительно формирующими модные тенденции. Этот проект многие давно ждали. И после участия Валентина Юдашкина в «Проекте подиум» зародилась идея открытия Академии моды.

Праздничное шоу 8 марта в этом году станет сюрпризом для женщин. Голландская и бельгийская живопись, а именно букеты и натюрморты, вдохновили Маэстро на создание новой коллекции hautecouture. Восхищение цветом, фактурами, а главное эмоциями, которые зритель получает, посещая художественные выставки, все это Валентин Юдашкин воплотил на подиуме.

Новая коллекция Валентина Юдашкина, как и живопись, многообразна и многофактурна. Из натуральных тканей используются: органза, дюшесы, панбархат, а также присутствует парча, шелка с выделкой, и вышитые сатины. В коллекции можно увидеть многослойные тюли, шифоны, вуалевые шелка. Цветовая палитра сосредоточилась на природных оттенках. Ключ коллекции - кровавый красный, зелень осоки, оливковый, оттенки бронзы. Всевозможные архитектурные формы платьев созданы из жесткой тафты. Коллекция украшена аппликациями и вышивкой ручной работы.

Дом моды Валентина Юдашкина представляет новую коллекцию в лучших традициях от кутюр, с многообразием форм, тканей и материалов. Популярные исполнители российской эстрады в сценических нарядах от дизайнера и показ моделей Мастера создадут неповторимую атмосферу красоты и стиля светского вечера на главной площадке страны.

В концерте принимают участие: Николай Басков, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Александр Буйнов, Алсу, Александр Розенбаум, Глюкоза, Зара, Нюша, Елена Север, Ксана Сергиенко, Анастасия Макеева.