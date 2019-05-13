Шоу Victoria’s Secret уходит с телевидения

Знаменитый ежегодный показ американского бренда больше не будут транслировать по ТВ из-за падения просмотров.

Марка роскошного белья Victoria’s Secret объявила, что готова отказаться от трансляции ежегодных шоу на телевидении. Исполнительный директор бренда Лесли Вехнер сообщила: «Мы решили пересмотреть традиционный формат показа Victoria’s Secret». По словам топ-менеджера, марка собирается развиваться и расти, чтобы предложить публике абсолютно новый тип развлекательного события.

Эксперты подчеркивают, что решение руководства компании продиктовано снижением просмотров шоу на телевидении. В прошлом году показ марки посмотрели 3,3 миллиона зрителей, что стало рекордным минимумом за 17 лет. Кроме того, шоу подверглось критике из-за отсутствия разнообразия среди моделей.