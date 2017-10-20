Dreamfur представляет коллекцию основной линии сезона осень-зима 2017-18

Бренд Dreamfur существует на российском рынке уже десять лет и специализируется на изготовлении верхней одежды из эксклюзивного меха соболя, куницы и рыси. Основательница бренда Екатерина Батищева в основу бренда ставит классические традиции скорняжного ремесла, использование лучшего сырья и уделяет большое внимание тонкой ручной работе, благодаря которой каждое изделие уникально. Цветовая гамма основной линии Dreamfur придерживается натуральных оттенков меха, что особенно подчеркивает его высочайшее качество. Каждая шуба прекрасна не только снаружи, но и изнутри благодаря шелковым подкладам с обработанными вручную деталями, где по желанию новой владелицы могут быть вышиты ее инициалы.

Помимо шуб в коллекции бренда также представлены пальто из премиальных итальянских кашемиров и шерсти с меховой отделкой. Дополняют коллекцию аксессуары и сумки из меха соболя и куницы.

Лукбук основной линии Dreamfur Fall-Winter 17/18 демонстрирует модели шуб вневременных силуэтов и кроя: трапеция, овал, халат с запахом, кимоно с различными формами воротников: стойка, отложной, апаш, шалевый, английский. Съемка, над которой работали стилист Галина Масленникова и фотограф Абдулл Артуев, исполнена в стилистике 70-х годов и доказывает, что классические модели роскошных шуб актуальны в любом прочтении.