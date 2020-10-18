Шупетт продолжает карьеру после смерти Карла Лагерфельда

Одна из самых знаменитых кошек мира стала амбассадором нового проекта производителя товаров для животных LucyBalu.

Компания LucyBalu специализируется на производстве дизайнерской мебели для домашних животных. Недавно марка представила новую модель гамака для кошек Swing, амбассадором которого назвала кошку Шупетт, любимицу Карла Лагерфельда. Матиас Варенбергер, основатель бренда, сообщил прессе: «Мы отправили наш новый кошачий гамак агенту Шупетт в Париж в качестве подарка. Через некоторое время после этого мы получили сообщение о том, что гамак Swing стал новым любимым местом кошки Лагерфельда. Это был момент, когда наша мечта о сотрудничестве с Шупетт стала реальностью».