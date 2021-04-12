Швейные работники из девяти стран потребовали более выгодных условий работы

Производители одежды из девяти стран объединились, чтобы потребовать более выгодных контрактов от глобальных ретейлеров после того, как в прошлом году из-за пандемии были отменены или приостановлены заказы на миллиарды долларов.

Как сообщает Reuters, тринадцать ассоциаций поставщиков одежды в Китае, Бангладеш, Мьянме, Камбодже, Вьетнаме, Пакистане, Турции, Марокко и Индонезии разработали минимальные условия, которых они надеются добиться от своих заказчиков. Ассоциации рассчитывают, что условия в документе, хотя и не имеют обязательной юридической силы, не позволят представителям розничной торговли «натравливать» поставщиков друг на друга в поисках лучших условий.

Проект документа, о котором пишет агентство Reuters, включает максимальный срок платежей в 90 дней, прекращение действия скидок после размещения заказов и дополнительную плату за отсроченные платежи для покрытия процентов и упущенной выгоды. Объединенный документ будет доработан и опубликован в конце апреля 2021 года. Документ является совместной инициативой Star Network, финансируемой немецким агентством международного развития GIZ и Международной федерацией одежды.

«Мы были склонны слепо доверять нашим клиентам, – комментирует ситуацию Миран Али из Star Network. – Если бы они говорили, что хотят купить у нас 100 тыс. ярдов ткани и присылали заявки на поставки в течение трех недель, мы бы просто сделали это. Эта вера была потеряна».

В Reuters также отмечают, что, согласно результатам опроса среди фабрик, проведенного, в марте и апреле прошлого года мировые розничные торговцы модной одеждой отменили или приостановили заказы на сумму почти 3,7 млрд долларов. Хотя некоторые компании позже пообещали полностью оплатить заказы, организация, защищающая права трудящихся, PayUp оценивает, что 18 млрд из 40 млрд долларов все еще остаются неоплаченными.