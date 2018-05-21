Швейные законы Поднебесной

Как понять швеный бизнес Поднебесной и не потерять голову, обсуждали с Денисом Старчиковым, генеральным директором HongKong Hit Kit Limited. Денис живет в Гуанчжоу, имеет большой опыт работы с фабриками ЮВА и помогает россиянам размещать производство коллекций в Гуанчжоу, Фошане, Донггуане, Джоншане, Сямене, Хумене, Шеньжене и ряде других мелких городов.

- Замечали ли вы разницу в менталитете от города к городу? может в разных городах разный подход к работе?

- Да, конечно, разные города - разные подходы к клиенту и бизнесу. Большая разница заметна между провинциями, а не городами, точнее между севером и югом. Ярких примеров не могу привести, потому что основной опыт работы у меня связан с провинцией Гуандон, со столицей в Гуанчжоу, но несколько раз я имел возможность летать, в частности в Шанхай, на переговоры о размещении производства. У меня сложилось мнение, что основной рынок занят посредниками, потому что переговоры велись только в офисах, без выезда на производство. В Гуанчжоу, клиент без проблем может попасть на производство, изучить ассортимент и производственные мощности. Пока у меня только такой опыт.

- Рабочая сила в Китае до относительно недавнего времени была дешевой, но сейчас это уже не так. С чем это связано?

- В крупных городах Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, зарплата швеи поднялась за последние несколько лет, почти в 2 раза. Уровень зарплаты, скорее всего. связан с уровнем жизни в отдельно взятом регионе. Например, зарплата швей на юге, выше чем на севере, тоже касается и аренды жилья и бытовых услуг. Видимо с этим и связан минимальный объём на производство: на юге он ниже, чем на севере. Конкуреции на работу нет, работу может найти себе каждый, не работает только ленивый.

- Есть ли там малые производства? капсульную коллекцию можно отшить или это уже невыгодно?

- Малые производства конечно есть, например, фабрики с общей численностью в 20-30 человек, очень распространены в Китае. Капсульные коллекции отшивать не выгодно, и это, в первую очередь, связано с сырьем. Существует минимальные объём опта для ткани и фурнитуры, при котором более менее выгодно производство в Китае.

- Как устроен швейный бизнес в Китае? отличается ли он от представления российских производственников. Например, в России - приносят эксиз, документацию, закройщик проверяет лекала, отшивается образец, а потом после его утверждения берут в работу.Технолог разбивает пошив на операции и партия начинает отшиваться.При этом на крупных производствах кроят все изделия сразу, в самом начале, поэтому внести изменения невозможно в процессе пошива (уже все раскроено). Это также выглядит в Китае? Или у них свои технологии пошива? Свои лафхаки?

- Вопрос сложный. Тут надо смотреть в каком виде идет предварительная работа по размещению производства:

1. Это я называю "дилетантский" вариант. Когда клиент тупо присылает образец, типа CUCCI или ARMANI, и говорит делать один в один, и ткань сами подберите. В итоге китайская фабрика снимет копию, ищет более менее подходящую ткань и делает образец. Если заказчик особо не утруждает себя проверкой образца, то обычно сразу идет запуск в производство. Итоговый результат можно увидеть на Садоводе или ТЦ Москва в Люблино.

2. Этот вариант я называю "рокобороко". В этом случает Байер от заказчика приезжает на фабрику и отбирает готовые образцы, которая разработала фабрика. Хорошо, если дизайнер толковый и фабрика на высоком уровне, то и результат будет хороший. Но, тут вопрос в лекалах, потому что китайцы строят на свои типовые фигуры и чаще всего для европейца готовый продукт будет мал. Тем не менее, одноименная фирма часто пользовалась таким способом.

3. Это уже по-взрослому. Т.е. когда клиент предоставляет образец-эталон и полный пакет документов. В этом случае и готовый продукт будет высокого качества.

Естественно, в любом из вариантов сначала изготавливается образец и в 100% из 100% у него есть недочёты. На основании замечаний, отрабатывается второй образец, если замечаний нет, он принимается за эталон. Только после этого можно будет кроить ткань. Бывает и такое, что клиент на стадии раскроя пытается внести изменения, но как говорится, поезд ушёл. Всё что надо было внести, должно быть внесено на стадии 2-го образца. Ещё я всегда советую клиентам ткань и фурнитуру предоставить на фабрику. Это необходимо, если на фурнитуре планируется свой логотип, или для предварительно проверки ткани перед производством. Если закупку ткани и фурнитуры отдать на откуп фабрикам, то в итоге можно получить другой оттенок или корявую надпись на фурнитуре.

По процессу самого пошива и организации работы цеха, вопросов масса. Например, даже расположение оборудования и потоков, у меня вызывают вопросы. Такое впечатление, что в начале развития швейной промышленности в Китае, начальник производства одной из ведущих фабрик на тот период, расставил оборудование так, как ему было удобно, не заглядывая в книги по организации производства. Т.е. не имея понятие как вообще должен быть организован поток, на каком расстоянии должны быть машины и прочее. А остальные фабрики просто скопировали расстановку оборудования и теперь практически все фабрики как близнецы.

Пооперационное разделение есть, но очень примитивное. Мне в свое время удалось поработать технологом лаборатории, цеха и нормировщиком, поэтому я знаю как разбивается пооперационный процесс, и, конечно, внёс бы свои коррективы в процесс фабрик. Но, поскольку я на фабриках присутствую как клиент, то вмешиваться со своими советами по организаций производства не могу, да и меня слушать не будут. Но, я могу с учётом существующих реалий, проконтролировать процесс производства заказанной продукции. И если необходимо, вмешаться непосредственно в процесс пошива, заказанного изделия, для устранения возникших вопросов.

Самое приятное на китайских фабриках - это оборудование, но к сожалению, не все специалисты могут их использовать грамотно. По поводу сложных операций на фабриках, тоже все в порядке, потому что этим операциям их учат сами клиенты, которые размещают на фабриках свою продукцию. В итоге, фабрики повышают свою репутацию, ну и конечно, качество таких фабрик на порядок выше фабрик, производящих продукцию для внутреннего рынка.

Самый важный совет, не оставляйте без контроля процесс производства своей продукции. Если клиент не может сам контролировать процесс, то можно это доверить российским специалистам, живущим в Китае. Именно специалистам с профильным образованием, которые застали ещё старую школу обучения, и у которых есть опыт работы на производствах. Стоимость их услуг обойдётся гораздо дешевле, чем недополученная прибыль из-за не качественного товара. И самый главный совет. Если вы решились обратиться за помощью к специалисту, то прислушивайтесь к его советам, плохо точно не посоветует.

- На каком языке коммуницировать тем, кто поехал туда размещаться самостоятельно, без китаеведов-помощников? Насколько это авантюрно?

- В большинстве своём китайцы очень плохо говорят на английском языке, и часто случаются ошибки перевода. Потому что происходит 3-х сторонний перевод, русский-английский далее английский-китайский, то может быть искажено значение слова. Поэтому с представителями фабрик лучше разговаривать на их родном языке, на китайском. Хотя и в этом случае могут быть нестыковки, поскольку внутри самого Китая ещё 56 национальностей со своим языком, и многие не грамотно говорят на обще китайском диалекте (мандарин). Поэтому обычно с иностранными заказчиками работают менеджеры, у которых грамотный мандарин, но не обязательно знающие английский язык.

Я не рекомендую пользоваться услугами китайцев-помощников. Причин несколько:

1. Обычно такие помощники владеют русским языком, но на очень низком уровне, и много терминов просто не знают.

2. Они не швейники по образованию и не могут грамотно объяснить фабрикам условия производства

3. Китаец китайцу брат, и с вероятностью в 100% этот помощник не будет контролировать производство, потому что директор фабрики ему заплатит за это деньги. Да и сам этот помощник не сможет проверить готовую партию и процесс пошива, так как не имеет швейного образования!

Я не рекомендую ехать и размещаться самостоятельно, тоже по ряду причин:

1. Ни одна фабрика не пустит к себе на производство без предварительного знакомства или без рекомендации другой фабрики. Познакомиться, можно на выставке, а на выставке примерно 70% посредники. Соответственно они повезут не на свою фабрику, а на совершенно постороннюю. И если вы все- таки закажете у этих посредников производство, то не факт, что партия будет производиться на фабрике, которую вы посетили.

2. Для того чтобы найти хорошую фабрику, надо потратить на это время и деньги и объездить их немалое количество.

3. Сложности общения как описано выше.

Т.е. если не хотите потерять время и деньги, и не хотите разочароваться в Китае. То, обратитесь к российским специалистам с профильным образованием, и владеющим китайским языком.

Вот такие вот особенности размещения производств в Китае я рассказала вам в этой статье. Также планируется еще материал по Китаю, следите за статьями.

Кому понравился материал и был полезен, вы можете поддержать блог, направив, любую сумму на кошелек Яндекс.Деньги (кнопка ниже) или на карту Сбербанка - 5469 3800 5406 2970