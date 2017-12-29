Сила витаминов в креме Vita B3 от pHformula

Витамин В3 играет важную роль в предотвращении и устранении видимых признаков покраснения, изменения пигмента и старения кожи. pHformula разработала крем с высокой концентрацией витамина В3 и увлажняющим комплексом 24-х часового действия. Содержание этих компонентов обеспечивает коже быстрое и интенсивное увлажнение.
Легкий по текстуре крем с витамином В3 содержит фармацевтическую концентрацию никотинамида, который дает хорошие преимущества при коррекции кожи. Идеально подходит для ежедневного применения в течение всего года.
Увлажняющий комплекс 24-х часового действия включает комплекс ингредиентов, входящих в состав натурального увлажняющего фактора, которые дополняют действие друг друга. Комплекс обеспечивает длительное увлажнение кожи и улучшает ее защитные свойства.
Показания
Для всех типов кожи
Сухая кожа
Все возраста
Кожа с очевидными признаками фотостарения
Темные пятна
Основные компоненты
5% Никотинамид
Увлажняющий комплекс 24-х часового действия
Объем: 50 мл.
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