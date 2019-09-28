Симон Порт Жакмю открыл очередной ресторан

Во время парижской Недели моды марсельский дизайнер презентовал публике свой второй ресторан.

Новое заведение Жакмю получило название Oursin – «Морской еж». Как и следует ресторану с такой вывеской, в его меню блюда средиземноморской кухни. Расположился он на Елисейских полях – на втором этаже Galeries Lafayette. Отмечается, что и этот – уже второй – ресторан дизайнер открыл в сотрудничестве с известной командой рестораторов Caviar Kaspia. За составление меню отвечал шеф-повар Эрика Арчембольт.