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Артем Кузелев

Симон Порт Жакмю открыл очередной ресторан

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  • 28 Сентября 201913:56

Во время парижской Недели моды марсельский дизайнер презентовал публике свой второй ресторан.

Новое заведение Жакмю получило название Oursin – «Морской еж». Как и следует ресторану с такой вывеской, в его меню блюда средиземноморской кухни. Расположился он на Елисейских полях – на втором этаже Galeries Lafayette. Отмечается, что и этот – уже второй – ресторан дизайнер открыл в сотрудничестве с известной командой рестораторов Caviar Kaspia. За составление меню отвечал шеф-повар Эрика Арчембольт.

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