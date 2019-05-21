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Артем Кузелев

Симон Порт Жакмю отмечает юбилей своей марки

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  • 21 Мая 201914:37

Шоу, посвященное 10-летию бренда, состоится в Провансе.

В этом году марка Jacquemus отмечает свое 10-летие. В честь юбилея основатель бренда Симон Порт Жакмюс решил устроить праздничное дефиле. Шоу состоится в Провансе, однако никаких подробностей о нем дизайнер не сообщает. Известно лишь, что показ объединит мужскую и женские коллекции. Сам модельер интригует своих фолловеров: «Это будет эпично!»

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