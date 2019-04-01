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Артем Кузелев

Симон Порт Жакмюс стал ресторатором

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  • 01 Апреля 201913:39

Популярный французский дизайнер открыл собственное кафе в Париже.

Модельер Симон Порт Жакмюс обрадовал своих поклонников и подписчиков в Instagram. Дизайнер сообщил, что 28 марта открыл собственное кафе Citron в новом торговом пространстве Galeries Lafayette на Елисейских полях. Кафе открыто в коллаборации марки Jacquemus и парижского ресторана Caviar Kaspia. В меню заведения представлены традиционные блюда и десерты юга Франции, а также фирменные лимонные пирожные.

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