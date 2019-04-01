Симон Порт Жакмюс стал ресторатором

Популярный французский дизайнер открыл собственное кафе в Париже.

Модельер Симон Порт Жакмюс обрадовал своих поклонников и подписчиков в Instagram. Дизайнер сообщил, что 28 марта открыл собственное кафе Citron в новом торговом пространстве Galeries Lafayette на Елисейских полях. Кафе открыто в коллаборации марки Jacquemus и парижского ресторана Caviar Kaspia. В меню заведения представлены традиционные блюда и десерты юга Франции, а также фирменные лимонные пирожные.