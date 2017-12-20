Синемаграфия – новое направление в мире фото

Вы что-нибудь слышали о синемаграфии? Раскрыть тайну этого необычного слова на пятничной лекции Академии re:Store попытался Дмитрий Мигунов (@migunoff).

Дмитрий Мигунов руководит рекламным агентством и читает курс по «живым» фото для владельцев iPhone на международной образовательной платформе Udemy. Дмитрий познакомился с синемаграфией три года назад. Но только в этом году «живая картинка» стала популярна в социальных сетях. Так что же это такое? Синемаграфия это короткий видеофайл, в котором картинка оживает не полностью, а только какой-то один или несколько фрагментов. При этом движение повторяется вновь и вновь. И это, как правило, короткие ролики длительностью 310 секунд.

Создать синемаграфию может каждый владелец современного фотоаппарата или видеокамеры. Самое важное при этом — снять на видео яркий момент. Затем с помощью видеоредактора вырезать этот элемент и сделать анимированную GIF-картинку. Создание качественной «живой» картинки занимает много времени, если это коммерческая история. Но для того, чтобы удивить своих друзей и подписчиков, достаточно и часа.

Все участники лекции Академии re:Store убедились, что процесс создания такой картинки на iPhone очень прост, если знать приложения, позволяющие создавать синемаграфичные фотографии.

Первое, что нужно сделать, это придумать кадр, снять его и решить, что выделить движением, а какую часть обездвижить. В движении можно оставить любое зацикленное действие: воду, огонь, ветер или другое. В этом помогут приложения, о которых рассказал Дмитрий.

Например, Loopsie простое приложение для новичков с уже встроенной стабилизацией. Второе приложение, рекомендованное Дмитрием, – Cinegtaph. Оно немного сложнее, но, разобравшись в простых настройках, можно получить на iPhone очень яркую и интересную фотографию, которая будет привлекать подписчиков аккаунтов в социальных сетях или потенциальных клиентов, заходящих на сайт. Единственный минус этого приложения отсутствие стабилизации.

Также Дмитрий рассказывал о недорогих аксессуарах для подсветки во время фотосессии и стабилизации кадра. Как, например, настольный штатив «Паук» и портативная вспышка для селфи.

Информацию о предстоящих лекциях можно найти на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.

В группе Академии ВКонтакте https://vk.com/reacademy можно посмотреть фотоотчеты. А также можно посмотреть видеоархив лекций в Youtube на канале Академия re:Store.