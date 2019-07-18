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SergeyVladimirov

Ситора Бану снялась для обложки мужского журнала FHM Australia

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  • 18 Июля 201909:47

Ослепительная восточная красавица Ситора Бану , а также  успешный блоггер @sitorabanu (более 1.7 млн. подписчиков) украсила июльскую обложку журнала FHM Australia.

На обложке модель предстала в дизайнерском купальнике и в мехах, ведь наше лето в Австралии -это зимний сезон! Но красоту, грацию, невероятную харизму и сексуальность Ситоры не скрыли дизайнерские наряды.  В интервью журналу, Ситора призналась, что столь откровенная сьемка — это ее первый эксперимент, но она будет рада, если читатели и поклонники по достоинству оценят совместную работу модели и талантливого фотографа Кати Геллер, и с удовольствием снимется еще в подобном формате для других изданий.

FHM— английский развлекательный журнал, основанный в 1985 году Крисом Остриджем. Журнал начал издаваться в 1985 году в Великобритании под названием «For Him» и изменил своё название на «FHM» лишь в 1994 году, когда компания «Emap Consumer Media» купила журнал, хотя полное название «For Him Magazine» продолжает печататься на корешке каждого выпуска. В феврале 2008 года FHM был продан EMAP немецкой компании Bauer Media Group.

 

 

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