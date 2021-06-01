Сияй и блистай: подборка хайлайтеров для лица

В макияже по-прежнему наблюдается тенденция здоровой кожи, которая придаёт ей эффект GLOW. Уже какое-то время матовый тон не является ведущим, а визажисты сосредотачиваются на умеренном или сильном сиянии и осветлении. Поэтому в макияже обязательно должен присутствовать хайлайтер.
При его применении кожа всегда выглядит более свежей и сияющей.
Сияющая кожа - это одна из ведущих тенденций, предложенных мировыми визажистами. Сияющий здоровый цвет лица может быть достигнут с помощью соответствующего макияжа с использованием хайлайтеров.
Хайлайтеры серии GLOW and GO! от Eveline Cosmetics мгновенно придают коже многомерное сияние.
Цена: 250 руб.
Высокая концентрация радужных частичек выделит контуры лица и оживит кожу естественным светом.
Кожа мгновенно приобретает сияющий вид.
Стильный прессованный хайлайтер в современной упаковке идеально подходит для ежедневного макияжа и использования в течение дня.
Хайлайтер GLOW and GO! поможет создать такие варианты макияжа:
• Светлого, наполненного юношеским сиянием,
• Летнего, в котором выделяем загар,
• Вечернего, который подчеркивает красоту лица и тела.
LOTTIE LONDON Палетка пудровых хайлатеров Shimmer Squad
Цена: 599 руб.
Палетка пудровых хайлайтеров включает в себя 4 новых переливающихся оттенка для исключительного сияния. В палетке собраны восхитительные голографические оттенки, способные создать космический, неземной, гламурный образ. Насыщенные пигменты, мелкодисперсная текстура, удивительные свойства растушевки — идеальное сочетание качеств для создания собственных уникальных цветовых нюансов.
Способ применения: Нанесите на скулы, под бровь и на галочку над верхней губой.
J. CAT BEAUTY Пудра хайлайтер для лица YOU GLOW GIRL
Цена: 799 руб.
Пудра хайлайтер для лица You glow girl подходит для всех типов и оттенков кожи и придает макияжу сказочное сияние в течение всего дня. Применение: нанесите хайлайтер на выступающие зоны лица, — куда естественным образом падает солнечный свет, например на скулы, брови, декольте.
Жидкий хайлайтер для лица с жемчужной пудрой - Wow Beauty Drops Pinky от Mixit
445 руб.
Снова космический восторг и буря эмоций! Жидкий хайлайтер для лица с жемчужной пудрой и экстрактом пиона – долгожданное пополнение легендарной коллекции EUPHORIA Wow Beauty Drops. Лимитированный оттенок «розовое золото» успеет попасть только к самым влюблённым сердцам. Торопись!
Как работает:
- жемчужная пудра мягко отбеливает, выравнивает тон лица, матирует и придаёт коже неповторимое сияние;
- экстракт пиона с уникальным набором микроэлементов и антиоксидантов способствует регенерации и обновлению клеток кожи, питает, успокаивает и омолаживает её.
- Результат:
- мягкое отбеливание кожи;
- видимое выравнивание тона лица;
- отличное матирование кожи;
- ослепительное сияние;
- идеальное дополнение к любому макияжу.
Для кого:
Для тех, кто хочет заполучить эксклюзивный хайлайтер самой красивой коллекции EUPHORIA Wow Beauty Drops.
Хайлайтер украшающий жидкий Sante
Цена: 458 руб.
Хайлайтер украшающий жидкий Sante - 100% натуральный, подходит для всех типов кожи, даже для чувствительной. Фитокомплекс из масел оливы, ши и винградных косточек, в сочетании с экстрактом магнолии и витамином Е интенсивно питает и увлажняет кожу. Хайлайтер дарит коже волшебное сияния, подчеркивая зоны, необходимые для выделения.
- мягкая, мерцающая текстура
- дарит коже сияние изнутри
- с маслами оливы, ши и виноградных косточек
- с экстрактом магнолии и витамином Е
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