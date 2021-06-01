Сияй и блистай: подборка хайлайтеров для лица

В макияже по-прежнему наблюдается тенденция здоровой кожи, которая придаёт ей эффект GLOW. Уже какое-то время матовый тон не является ведущим, а визажисты сосредотачиваются на умеренном или сильном сиянии и осветлении. Поэтому в макияже обязательно должен присутствовать хайлайтер.

При его применении кожа всегда выглядит более свежей и сияющей.

Сияющая кожа - это одна из ведущих тенденций, предложенных мировыми визажистами. Сияющий здоровый цвет лица может быть достигнут с помощью соответствующего макияжа с использованием хайлайтеров.

Хайлайтеры серии GLOW and GO! от Eveline Cosmetics мгновенно придают коже многомерное сияние.

Цена: 250 руб.

Высокая концентрация радужных частичек выделит контуры лица и оживит кожу естественным светом.

Кожа мгновенно приобретает сияющий вид.

Стильный прессованный хайлайтер в современной упаковке идеально подходит для ежедневного макияжа и использования в течение дня.

Хайлайтер GLOW and GO! поможет создать такие варианты макияжа:

• Светлого, наполненного юношеским сиянием,

• Летнего, в котором выделяем загар,

• Вечернего, который подчеркивает красоту лица и тела.

LOTTIE LONDON Палетка пудровых хайлатеров Shimmer Squad

Цена: 599 руб.

Палетка пудровых хайлайтеров включает в себя 4 новых переливающихся оттенка для исключительного сияния. В палетке собраны восхитительные голографические оттенки, способные создать космический, неземной, гламурный образ. Насыщенные пигменты, мелкодисперсная текстура, удивительные свойства растушевки — идеальное сочетание качеств для создания собственных уникальных цветовых нюансов.

Способ применения: Нанесите на скулы, под бровь и на галочку над верхней губой.

J. CAT BEAUTY Пудра хайлайтер для лица YOU GLOW GIRL

Цена: 799 руб.

Пудра хайлайтер для лица You glow girl подходит для всех типов и оттенков кожи и придает макияжу сказочное сияние в течение всего дня. Применение: нанесите хайлайтер на выступающие зоны лица, — куда естественным образом падает солнечный свет, например на скулы, брови, декольте.

Жидкий хайлайтер для лица с жемчужной пудрой - Wow Beauty Drops Pinky от Mixit

445 руб.

Снова космический восторг и буря эмоций! Жидкий хайлайтер для лица с жемчужной пудрой и экстрактом пиона – долгожданное пополнение легендарной коллекции EUPHORIA Wow Beauty Drops. Лимитированный оттенок «розовое золото» успеет попасть только к самым влюблённым сердцам. Торопись!

Как работает:

жемчужная пудра мягко отбеливает, выравнивает тон лица, матирует и придаёт коже неповторимое сияние;

экстракт пиона с уникальным набором микроэлементов и антиоксидантов способствует регенерации и обновлению клеток кожи, питает, успокаивает и омолаживает её.

Результат:

мягкое отбеливание кожи;

видимое выравнивание тона лица;

отличное матирование кожи;

ослепительное сияние;

идеальное дополнение к любому макияжу.

Для кого:

Для тех, кто хочет заполучить эксклюзивный хайлайтер самой красивой коллекции EUPHORIA Wow Beauty Drops.

Хайлайтер украшающий жидкий Sante

Цена: 458 руб.

Хайлайтер украшающий жидкий Sante - 100% натуральный, подходит для всех типов кожи, даже для чувствительной. Фитокомплекс из масел оливы, ши и винградных косточек, в сочетании с экстрактом магнолии и витамином Е интенсивно питает и увлажняет кожу. Хайлайтер дарит коже волшебное сияния, подчеркивая зоны, необходимые для выделения.