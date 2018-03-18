Дубайский кубок мира и скаковой сезон 2018

Конный спорт и ипподромные испытания лошадей - отрасль, которая со стороны кажется очень закрытой и элитарной, однако каждый желающий может, по крайней мере, хотя бы на некоторое время стать ее частью.

Скаковой сезон в России и в других европейских странах традиционно ежегодно стартует весной. В Дубае, одном из бурно развивающихся конных регионов мира, сезон начинается в январе, а весной - наоборот - закрывается. Каждый год в последние выходные марта можно лицезреть самых лучших лошадей, самых богатых их владельцев на самом грандиозном ипподроме мира под названием "Мейдан", где вот уже более 20-ти лет разыгрывается самый большой приз для скаковых лошадей под названием "Дубайский Кубок Мира", спонсирующийся авиакомпанией Emirates Airlines, стоимостью 10 миллионов долларов, а полный призовой фонд этого дня составляет 30 миллионов долларов. В течение дня проводятся девять скачек: одна для арабских лошадей и восемь для лошадей чистокровной верховой породы.

25 марта 2017 года в Объединенных Арабских Эмиратах Дубайский Кубок Мира был разыгран в 22-й раз, и его выиграл под седлом американского жокея Майка Смита четырехлетний жеребец Эррогейт, принадлежащий принцу Халиду Бен Абдулле Аль Сауду из Сайдовской Аравии. В этот день событие собрало более 60 тысяч зрителей, которые увидели не только соревнования выдающихся лошадей мира, но и роскошную развлекательную программу. Параллельно со скачками, на Мейдане с размахом проходили традиционные для этого дня светские конкурсы на самую лучшую шляпку, самую модную даму и самую модную пару. Каких только креативных идей там не было: шляпки-корабли, шляпки-цветы, шляпки-картины… От России на конкурсе была представлена шляпка бренда Zabegina. Невероятной красоты салют и концерт певицы Сии завершили этот прекрасный, полный впечатлений день. В 2018 году Дубайский Кубок Мира состоится 31 марта, и все поклонники скаковых лошадей и конного стиля в очередной раз соберутся на этом грандиозном событии. Именно в этот день скаковой сезон 2018 года в Объединенных Арабских Эмиратах будет считаться закрытым.

В Москве же скаковой сезон 2018 года откроется на Центральном Московском ипподроме традиционно в первые выходные мая, куда приедут лучшие лошади России, и продлится до конца сентября. Красивые наряды и модные шляпки будут, как всегда, неотъемлемыми атрибутами всех событий сезона, и у всех любителей и профессионалов конной отрасли еще достаточно времени на то, чтобы достойно подготовиться и хорошо его провести.

Фотограф - Александр Забегин