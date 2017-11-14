Скандал между Люпитой Ньонго и журналом Grazia

Актриса и модель обрушилась на издание с обвинениями в расистских предрассудках.

На днях актриса и модель Люпита Ньонго опубликовала в своем Instagram пост, в котором обрушилась с резкой критикой на фэшн-издание Grazia UK. Люпита выложила фото обложки ноябрьского номера журнала до и после обработки и ретуши. Как оказалось, редакторы предпочли ликвидировать на фото натуральные кудрявые волосы Ньонго. В своем сообщении актриса кенийского происхождения подчеркнула, что разочарована решением редакции отретушировать снимок, чтобы ее внешность «соответствовала их представлению о том, как должны выглядеть красивые волосы».

Используя хэштег #dtmh (песня Соланж Don’t Touch My Hair), 34-летняя звезда напомнила о предрассудках, которые все еще остаются живыми: «Если бы меня предупредили, я бы объяснила, что не могу поддерживать то, что ущемляет мое родное наследие. Нам предстоит еще очень длинный путь, чтобы побороть бессознательные предрассудки в отношении темнокожих женщин, стиля и текстуры их волос».