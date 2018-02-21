Скандальный дебют польского Vogue

Вышедший в этом месяце первый номер польской версии Vogue вызвал скандал необычной обложкой.

Дебют польского Vogue оказался скандальным. Первый номер журнала вышел со странной обложкой, для которой популярные модели Малгосия Бела и Аня Рубик позировали на фоне черной раритетной «Волги» и здания Дворца культуры и науки в Варшаве. Оба символа в Польше прочно ассоциируются с советской эпохой, которую большинство граждан связывают с негативом. Кроме того, вопросы вызвал выбор автора обложки, которым стал немецкий фотограф Юрген Теллер.

После выхода журнала в сети появились многочисленные обвинения в адрес «непатриотичной» редакции, а также многочисленные коллажи и «фотожабы». В ответ противникам директор новых рынков и развития бренда издательства Conde Nast International Карина Добротворская опубликовала в Instagram пост, в котором объяснила, что обложка – это не дань уважения, а скорее апроприация советской символики. Кроме того, менеджер добавила, что обложка – это референс обложке журнала Przyjażn («Дружба») за март 1960 года, снятой Ромуальдом Броняреком.