Скандал в Королевской академии изящных искусств в Антверпене

Месяц назад студент третьего курса факультета дизайна одежды Королевской академии изящных искусств в Антверпене покончил жизнь самоубийством.

Трагедия произошла 21 марта и повлекла за собой расследование. В рамках проводимых мероприятий удалось выяснить, что погибший долгое время находился в депрессии из-за учебы и нагрузок. На церемонии прощания со студентом куратор третьего курса, дизайнер Вальтер ван Бейрендонк не появился «по личным обстоятельствам», что отчасти подтвердило слухи о том, что его методы обучения и стали одной из причин инцидента.

За слухами последовал опрос студентов академии, большинство из которых анонимно рассказали, каково обучение в одном из самых престижных вузов Европы. Оказалось, что пройти полный курс обучения здесь не так-то просто из-за сложности и интенсивности. Многие бросают учебу или вынуждены проходить одни и те же курсы неоднократно. Студенты рассказали, что многие за время учебы приобщаются к наркотикам, впадают в депрессию или зарабатывают пищевые расстройства. Причины – сильнейшая нагрузка и давление со стороны преподавателей.

При этом многие отметили, что персоны преподавателей в академии возведены в статус «богов». Чтобы не упасть в грязь лицом, студентам приходится самостоятельно изучать многие важные вещи. Сам процесс обучения учащиеся сравнили с реалити-шоу и даже культом.