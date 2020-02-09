Скандалы вокруг Victoria’s Secret заставили владельцев марки искать покупателей бизнеса

Лесли Векснер, владеющий маркой Victoria’s Secret, сообщил о планах по продаже бизнеса.

Новость прозвучала на фоне серии этических скандалов. Кроме того, сообщается, что бизнесмен покинет пост исполнительного директора компании L Brands, в которую входит люксовый бельевой бренд. Согласно публикации издания The Wall Street Journal, решение о купле-продаже будет принято в самое ближайшее время.

Решение Векснера не объясняется официально, однако очевидно, что оно связано с серией этических скандалов, в которых оказался бренд в прошлом году, а также последними публикациями в ряде СМИ о запугиваниях и домогательствах в марке Victoria’s Secret. В частности журналисты The New York Times сообщили о том,ч то от таких действий со стороны руководства пострадали несколько моделей и сотрудников бренда. Согласно расследованию, жалобы поступили на Эда Разека, который ранее являлся директором по маркетингу материнской компании L Brands. Сообщается, что Разек пытался целовать моделей, предлагал им посидеть у него на коленях, назначал встречи в нерабочей обстановке. Манекенщица Энди Муиз сообщила, что бренд Victoria’s Secret перестал приглашать ее к участию в показах после того, как она отвергла знаки внимания топ-менеджера. Другие модели описали позицию Разека словами «Я носитель власти. Я могу создать тебя или сломать».

На неэтичное поведение Разека также пожаловались сотрудники компании. По их словам, последний публично унижал их из-за физической комплекции. Подобные жалобы поступили и на сына Разека – Скотта.