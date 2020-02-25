Скажи капризам нет: искусство ухода за чувствительной кожей

Ежедневно миллионы женщин сталкиваются с целым рядом проблем кожи. Покраснение, ощущение жжения, покалывание, зуд, воспаление – становятся не просто пугающими симптомами из медицинского справочника, а ежедневной рутиной. Но решение найдено! Теперь для устранения всех этих проблем существует волшебная палочка – новейшая инновационная линейка бренда Teana.

Согласно статистике только за последние два года количество запросов «косметика для чувствительной кожи» выросло на 221,5%. К сожалению, не все средства для капризной кожи готовы эффективно решить все волнующие проблемы, ведь такой специальный уход достаточно сложный. Необходимо правильно очистить лицо, затем глубоко увлажнить и усмирить воспаление. Заключительным важным этапом является защита от внешнего воздействия и негативного воздействия солнечных лучей.



Команда биоактивного бренда Teana точно знает, какие три желания золотой рыбке или фее-крестной загадали бы обладатели чувствительной кожи!

Первое – очищающий флюид. Это инновационное средство, которое позволяет пройти этап очищения кожи без воды! Невесомое по текстуре средство нежно удалит макияж и загрязнения с кожи, успокаивая и смягчая ее. Оно не требует смывания и возвращает лицу отдохнувший внешний вид, что является приятным бонусом после тяжелого дня. Вам больше не придется испытывать дискомфорт от жесткой воды из крана.



Второе желание — SOS-средство 2-в-1. Эта сыворотка-крем просто незаменима для моментального возвращения коже спокойствия, комфорта и здорового вида! Все активные компоненты — экстракт эдельйвейса, нниацинамид и Hyaluramine – работают на увлажнение кожи, борьбу с акне и снятие воспалений, а Stimu-Tex AS истребит зуд и раздражение уже через 5 минут после нанесения.



Третье, конечно же, средство для ненадежной защиты кожи от различных стресс-факторов и УФ – защитный лосьон. Он оградит вашу кожу от неприятностей и надолго вернет мягкость и идеальную гладкость. Средство восстанавливает чувствительную и поврежденную кожу, осветляет и выравнивает тон, а также улучшает регенерацию.



Ключевыми преимуществами линейки являются: