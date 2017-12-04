Сказочный город от Eventail Kids

Каждый модный детский показ Eventail Kids – это настоящее событие, которое предлагает своим гостям новые впечатления. Например, третий показ прошел в зале «Place de Paris», в деталях воссоздающем атмосферу старинного сказочного города. Этот показ состоялся 2 октября 2016 года в отеле Korston на Воробьевых горах.

В общей сложности в показе приняли участие 85 детей в возрасте от 3 до 12 лет, в основном не профессиональные модели. В том числе, по подиуму прошли специально приглашенные гости:

Даниэль Гусев (сын участников реалити-шоу «Дом-2» Евгении и Антона Гусевых);

Этьен Франсуа Морозов (сын актрисы Елены Морозовой);

Лиза Гагарина (дочь Миссис Россия 2015 Светланы Гагариной);

Мария, Роман и Герман Арутюновы (дети телеведущей Ирины Сашиной)

Влада Майданова (дочь певца Дениса Майданова);

Алиса Колганова (дочь Миссис Москва 2011 Кристины Колгановой).

В показе представлены коллекции ведущих брендов детской одежды Stilnyashka, Miki House, Kail Kids, Choupette.

Макияж и прически моделям создавали мастера сети парикмахерских «ВООБРАЖУЛЯ».

Мастер классы для детей проводил семейный клуб «VIKILAND».

Официальная вода показа – «Архыз».

Концепция показа – Городская Сказка.



Следующий Модный детский показ будет приурочен к Новому году и состоится 10 декабря 2017 года в ресторане «О’ШАЛЕЙ» на Рублевке.

Контакты

Официальный сайт Группы Компаний Eventail®: www.eventail.ru

Официальный сайт показа: www.eventail-kids.ru

E-mail: info@eventail-kids.ru

+7 (495) 120 06 23

+7 (495) 585 65 75

Для СМИ и партнеров:

+7 (926) 701 74 41, Ирина Володкина

Будем рады встрече с Вами на нашем показе!