Скетч интерьера на iPad

Интерьерная иллюстрация является относительно новым направлением в цифровом искусстве и дизайне. Не секрет, что для создания подобного скетча необходимо обладать определенными навыками работы с перспективой, чтобы правильно понимать пространство и то, каким образом можно располагать в нем предметы мебели и другие дизайнерские изделия. Однако, будучи уверенным пользователем iPad и Apple Pencil у каждого из нас может появиться возможность стать дизайнером.

Ольга Каминская, профессиональный преподаватель и основатель online-школы скетчинга (@interior_sketch), поделилась с участниками основами построения интерьерной композиции на iPad Pro. Стоит отметить, что Ольга выпустила более 1.000 выпускников по всему миру, которые прошли ее курсы и уже успешно работают в сфере иллюстрации. Помимо интерьерных скетчей Ольга также специализируется на создании ландшафтов и fashion-иллюстрации.

На лекции слушатели получили уникальный шанс познакомиться с безграничными возможностями приложения Procreate, которое Ольга использует в работе. Простой интуитивный интерфейс программы позволяет осуществлять быструю заливку цветом, менять местами слои, выполнять доработку деталей, и даже просматривать процесс создания иллюстрации в записи. Широкий набор кистей дает возможность полностью передавать атмосферу помещения и отражать характер текстур, что немаловажно для дизайнера. Также нельзя не упомянуть об еще одном преимуществе приложения Procreate ─ это сетка перспективы, благодаря которой пользователи могут с легкостью построить направляющие даже для самой сложной концепции интерьера.

Стоит отметить, что визуализация дизайна интерьера начинается именно с построения перспективы комнаты. Первым делом необходимо нарисовать линию горизонта и точки схода. Это является основой будущего скетча, и в дальнейшем, без этих действий, построить интерьер будет невозможно. Далее следует обозначить очертания мебели и прорисовать окна, стены и другие элементы помещения. После удаления ненужных линий приступаем к заливке скетча и проработке деталей: создаем объем предметов, наносим блики, тени и текстуры.

Важно помнить, что научиться создавать интерьер с нуля подвластно абсолютно каждому. С помощью Apple Pencil и iPad Pro вы сможете создавать уникальные проекты, а также воплощать в жизнь самые интересные и смелые идеи.