Скетчи для путешественников на iPad

Милла Резанова - художница, дизайнер интерьера, основатель школы Millami School, основатель клубного пространства для дизайнеров интерьера Covi Club. За более чем десятилетнюю практику реализовано свыше 200 дизайн-проектов квартир, домов, в том числе интерьеры для телевидения в "Квартирном Вопросе" и "Дачном Ответе". В 2010 году была приглашена к участию организаторами итальянской выставки iSaloni со своими концептами мебели и стала первым русским дизайнером со своим собственным именным стендом в Милане. А осенью того же года совместно с журналом Elle Decoration приняла участие в выставке Maison&Objet в Париже в качестве дизайнера мебели. Позже были выставки в Вероне и Москве.

На данный момент скетчи занимают огромный пласт в портфолио Миллы. Коллекция пополнилась более чем 1000 скетчей и более чем 200 счастливых студентов. Милла активно ведёт свой личный блог в Instagram, где вдохновляет своих подписчиков каждый день.

Если вы дизайнер и вам нужен скетч, чтобы как можно понятней объяснить заказчику свою гениальную идею, или вы так много времени проводите в путешествиях, что хотите делать всевозможные интересные наброски в дороге, тогда лекция Миллы станет именно тем первым шагом к намеченной цели. Милла Резанова не только расскажет о возможностях использования скетча в работе и жизни, но и научит технике быстрой скетч-зарисовки, а также поделится источниками своего вдохновения.

Программа лекции:

Что такое скетч и как его использовать? Стили в скетчах. Альбом для скетчей. Инструменты для создания. Разбираем варианты подачи. Что важно при выборе программы и как это влияет на результат? Быстрые скетчи. Что нужно знать для создания зарисовки в путешествии. Удачные ракурсы для скетча. Как выбрать и что рисовать? Вдохновение. Откуда оно берется?

Дата и время проведения лекции: 31 мая 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.